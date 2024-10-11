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Чемпионат Италии. Серия А

Фабрегас признался, что вдохновляется работой Артеты в «Арсенале»

11 Октября 2024 • 04:29 Комментировать
Комо
...
Парма
19.10 16:00

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас привёл в пример Микеля Артету, рассказывая о своих целях.

«Комо» с нынешнего сезона выступает в Серии А, а испанский специалист, ранее числившийся ассистентом, с лета занимает пост рулевого.

«Артета – отличный тренер, и он станет ещё лучше. Он проделывает замечательную работу в «Арсенале». Это тот путь, по которому хотим идти мы. В основе всего должна стоять последовательность.

Мне повезло работать в серьёзном клубе. Моя мечта – достичь с «Комо» максимальных высот. Я думаю, что проведу здесь много лет», – передаёт Football Italia слова Фабрегаса.

«Комо» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Серии А после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Арсенал Лондон Сеск Фабрегас Микель Артета ещё теги

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