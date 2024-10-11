Де Врей прокомментировал своё будущее в «Интере»

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей рассказал о своих планах на будущее.

Контракт нидерландца с «нерадзурри» истекает по окончании сезона, при этом клуб располагает опцией автоматической пролонгации договора ещё на один год.

«Я счастлив, пока продолжаю играть важную роль в «Интере». Это топ-клуб, всегда ведущий борьбу за победу. У меня по-прежнему контракт с «Интером», и я подожду, что произойдёт. Сейчас я не думаю о будущем, полностью сосредоточен на команде», – цитируют итальянские СМИ 32-летнего футболиста, представляющего цвета миланского гранда с 2018 года.