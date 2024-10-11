​У Политано угнали автомобиль

Маттео Политано стал очередным игроком «Наполи», у которого угнали автомобиль - в Неаполе, похоже, это становится чем-то вроде местного развлечения. Как выяснилось, Маттео находился в одном из ресторанов в компании Леонардо Спинаццолы, когда выяснилось, что его Smart покинул место, на котором был припаркован, без участия владельца автомобиля.

Ранее жертвой ограбления стал Давид Нерес - его оставили не без автомобиля, а без часов стоимостью в 100 тысяч евро, и случилось это прямо на перекрёстке, когда машина игрока была заблокирована. Всё это вызывает большие вопросы к безопасности игроков в Неаполе.