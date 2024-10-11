Дюмфрис высказался о продлении контракта с «Интером»

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис ответил на вопрос о подписании нового контракта с клубом.

О договорённости «нерадзурри» с нидерландцем недавно сообщили различные источники. Также информацию подтверждал и главный тренер команды Симоне Индзаги.

«Надеюсь, сделка будет закрыта как можно скорее, – делится мыслями сам Дюмфрис. – Конечно, мне хотелось бы играть больше, и сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуть себе место в составе, но Дармиан – очень сильный конкурент», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 28-летнего латераля.

Действующее соглашение Дензела Дюмфриса с «Интером» истекает летом следующего года.