Каннаваро рассказал, где хочет работать

Итальянский наставник Фабио Каннаваро ищет себе новую работу.

Известный экс-защитник с апреля по июнь занимал должность рулевого «Удинезе», сумев спасти команду от вылета из Серии А.

«За последние недели я отклонил несколько предложений от зарубежных клубов, поскольку хочу остаться в Италии и получить работу в другом клубе Серии А после положительного опыта в «Удинезе», – приводит журналист Альфредо Педулла слова 51-летнего тренера.

До назначения в «Удинезе» Фабио Каннаваро тренировал «Беневенто», сборную Китая и китайский «Гуанчжоу». Игровую карьеру чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» завершил в 2012 году.