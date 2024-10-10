​Пранделли: «Наполи» и «Интер» выделяются»

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли прокомментировал положение вещей в Серии А, он считает, что чемпионы двух последних сезонов, то есть «Наполи» и «Интер», отличаются в лучшую сторону от других коллективов.

- «Наполи» и «Интер» отличаются от соперников в лучшую сторону, я вижу больше качества, лучшую стратегию, физическую подготовку. Симоне Индзаги очень хорош с точки зрения менталитета. А Конте удивляет меня с тактической точки зрения, - цитирует слова бывшего наставника итальянской сборной pianetamilan.it.

Напомним, что в итальянском чемпионате прошли семь туров.