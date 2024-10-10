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Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли: «У «Милана» большой потенциал, но он спит»

10 Октября 2024 • 22:26 Комментировать

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли прокомментировал ситуацию в «Милане», который после смены наставника явно сдал даже свои прошлогодние позиции. В Лиге чемпионов команда проиграла первые свои два матча, в чемпионате же она идёт лишь на шестом месте.

- У «Милана» большой потенциал, но этот потенциал пока спит. У меня есть стойкое ощущение, что команда неуравновешенна изнутри, - цитирует слова бывшего наставника итальянской сборной pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть против «Удинезе», это случится 20 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Чезаре Пранделли
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