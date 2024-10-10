​Итальянский журналист: «Цикл Тео и Леау завершился, их продадут»

Известный итальянский журналист Фабрицио Равеццани прокомментировал последние результаты защитника Тео Эрнандеса и нападающего Рафаэла Леау из «Милана». Он считает, что эти игроки исчерпали себя в составе клуба и вскоре будут проданы.

- Тео Эрнандес исчерпал себя в этом клубе и его необходимо продавать, но «Милан» уже чуть опоздал с этим. «ПСЖ» отказался от Тео. То же самое я бы сказал о Леау, хотя его ситуация чуть лучше - Леау просто не прогрессирует, а Тео Эрнандес регрессирует, - цитирует слова Равеццани pianetamilan.it.

И Тео Эрнандес, и Рафаэл Леау выступают за «Милан» с 2019 года.