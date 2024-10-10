​Ди Ливио: «Конте - перфекционист»

Бывшему футболисту туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио считает, что Антонио Конте пока что недоволен своей работой с «Наполи». Известный специалист возглавил клуб и начал с крупного поражения от «Вероны» в первом же матче чемпионата, но затем дела пошли много лучше и сейчас неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А.

- Конте - перфекционист, и, как мне кажется, он пока недоволен своей работой. Пока команда не выйдет на свой максимум, он довольным не будет. У «Наполи» есть преимущество в виде отсутствия кубковых турниров, но для победы в чемпионате команда должна дать, выжать из себя больше, чем даёт сейчас, - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.