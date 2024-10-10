Ди Ливио: «Леау меня разочаровывает»

Бывшему футболисту туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио не нравится игра португальского форварда «Милана» Рафаэла Леау. Он считает, что Леау не оправдывает высокий статус лидера клуба и не реализовывает свой большой потенциал.

- Меня разочаровывает Леау. В день матча обязательно надо смотреть за ним, нормально ли он выспался, во сколько проснулся, и так далее. у него огромный потенциал, но малый КПД, - цитирует слова ди Ливио pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее в его карьере были такие клубы, как португальский «Спортинг» и французский «Лилль».