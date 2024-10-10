Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о свежем достижении вингера неаполитанцев Хвичи Кварацхелии. Грузина признали лучшим игроком сентября в Серии А.

«Хвича абсолютно заслуженно стал лучшим игроком сентября. Это определяющий игрок «Наполи», он быстро нашел взаимопонимание с новичками и внес огромный вклад в лидерство команды. Понятно почему Конте настаивал летом на том, чтобы сохранить его в клубе», - сказал нам Горетти.

Напомним, что это уже третий сезон Хвичи в Неаполе. В первом он стал чемпионом страны и одним из лучших игроков сезона.

Кварацхелия выиграл награду в Серии А