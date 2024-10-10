Чемпион Франции, «ПСЖ» интересуется форвардом действующего чемпиона Италии, миланского «Интера». Речь идёт о Маркусе Тюраме.

Как сообщает Calciomercato, представители французского топ-клуба внимательно следят в этом сезоне за Маркусом, присутствуя на играх «нерадзурри». Сумма отступных в контракте Тюрама – 90 млн евро. Вполне вероятно, что летом 2025 года парижане могут попробовать заполучить французского нападающего в свои ряды. Контракт Тюрама с «Интером» действует до лета 2028 года.

В «Интере» Тюрам с лета 2023 года. В текущем сезоне в его активе семь голов и три ассиста в рамках восьми прошедших матчей во всех турнирах.