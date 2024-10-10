Калабрия может покинуть «Милан»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия может покинуть клуб, переговоры о продлении контракта с ним буксуют. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport. Сейчас Калабрия не играет, 17 сентября он получил травму в игре против «Ливерпуля», но, по идее, должен был уже вернуться к тренировкам. А этого не происходит, что тревожит тифози.

По информации источника, руководство клуба не спешит предлагать ему продление контракта, который истекает уже в июне следующего года. А это означает, что стороны могут расстаться в конце сезона.

Сейчас «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.