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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия может покинуть «Милан»

10 Октября 2024 • 17:38 Комментировать

Капитан «Милана» Давиде Калабрия может покинуть клуб, переговоры о продлении контракта с ним буксуют. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport. Сейчас Калабрия не играет, 17 сентября он получил травму в игре против «Ливерпуля», но, по идее, должен был уже вернуться к тренировкам. А этого не происходит, что тревожит тифози.

По информации источника, руководство клуба не спешит предлагать ему продление контракта, который истекает уже в июне следующего года. А это означает, что стороны могут расстаться в конце сезона.

Сейчас «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
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