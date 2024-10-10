Бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта прокомментировал сложности «Милана», который проиграл два стартовых матча в Лиге чемпионов и не блещет во внутреннем первенстве, занимая только шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- Путь в Лиге чемпионов оказался сложным, слабая игра против «Ливерпуля», с «Байером» играли лучше, но тоже проиграли, хотя считаю, что не заслуживали поражения. В чемпионате тоже видны сложности. Я пока не могу понять, на что способен этот «Милан». Вижу сложности для Фонсеки, хотя он нравится мне как тренер, - цитирует слова Дзамбротты pianetamilan.it.