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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется Даниэлем Мальдини

10 Октября 2024 • 17:21 Комментировать

Сын Паоло Мальдини может выстроить будущее своей карьеры в миланском «Интере» - такая вот ирония судьбы. Сейчас Даниэль Мальдини выступает за «Монцу», и, хотя сам клуб выступает пока что так себе, его коэффициентом полезного действия наставник клуба, другой бывший легендарный защитник «Милана», Алессандро Неста, вполне доволен.

А теперь итальянская пресса, в частности pianetamilan.it, пишет о том, что игрок нравится «Интеру». Возникает естественный вопрос, как относятся к этому в «Милане», воспитывавшему младшего Мальдини - но там как раз что относятся к этому нормально и препятствий чинить не будут, уточняет источник.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Даниэль Мальдини
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