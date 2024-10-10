Нидерландский летний новичок «Ювентуса» Тён Копмейнерс сломал ребро. Грустной новостью для фанатов «бьянконери» делится пресс-служба туринского гранда. У полузащитника диагностировали перелом второго правого ребра со смещением.

Напомним, что игрок сборной Нидерландов травмировался в шестом туре Серии А. Тогда «Юве» играл против «Кальяри» (1:1). Официальных сроков возвращения игрока «Ювентус» пока не даёт, однако восстановление точно займёт несколько недель.

Копмейнерс перешёл в «Юве» из «Аталанты» за почти 55 млн евро, уточняет портал Transfermarkt. В текущем сезоне в его активе семь матчей за клуб, один ассист.