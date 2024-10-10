Кварацхелия выиграл награду в Серии А

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам сентября. Об этом информирует пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце Кварацхелия провёл в итальянском чемпионате три матча. В них грузинский футболист записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что лучшим тренером сентября в Серии А стал рулевой «Наполи» Антонио Конте.

После семи туров «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице. Команда смогла набрать 16 очков (пять побед, одна ничья, одно поражение). Ближайший матч команда Конте проведёт 20 октября – против «Эмполи» на выезде.