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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»

10 Октября 2024 • 12:27 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр недоволен своим нынешним положением в клубе. Словак является запасным футболистом команды Луиса Энрике и раздумывает над уходом в зимнее трансферное окно.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Шкриньяр в январе может вернуться в итальянскую Серию А, но не в миланский «Интер», в составе которого выступал долгое время. Милан интересен другому топ-клубу Серии А в лице туринского «Ювентуса». Вероятно, словак в январе подпишет контракт с командой Тьяго Мотты.

Отметим, что Шкриньяр перебрался в «ПСЖ» летом 2023 года из миланского «Интера» на правах свободного агента. В этом сезоне защитник потерял место в стартовом составе.

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