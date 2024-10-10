Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр недоволен своим нынешним положением в клубе. Словак является запасным футболистом команды Луиса Энрике и раздумывает над уходом в зимнее трансферное окно.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Шкриньяр в январе может вернуться в итальянскую Серию А, но не в миланский «Интер», в составе которого выступал долгое время. Милан интересен другому топ-клубу Серии А в лице туринского «Ювентуса». Вероятно, словак в январе подпишет контракт с командой Тьяго Мотты.

Отметим, что Шкриньяр перебрался в «ПСЖ» летом 2023 года из миланского «Интера» на правах свободного агента. В этом сезоне защитник потерял место в стартовом составе.