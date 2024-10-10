Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Берарди признался, что хотел перейти в другой клуб из Серии А

10 Октября 2024 • 11:57 Комментировать
Брешия
...
Сассуоло
19.10 18:15

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди признался, что в прошлом году хотел перебраться в другой клуб из итальянской Серии А. Напомним, хавбек был очень интересен туринскому «Ювентусу».

«Я хотел присоединиться к Ювентусу в прошлом году, но клубы не достигли соглашения. Я был разочарован, поссорился с клубом, потому что это было правильное время для трансфера», – цитирует Берарди La Gazzetta dello Sport.

30-летний полузащитник в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился одной результативной передачей в одном матче. Прошлую кампанию Берарди закончил с 9 голами и 5 ассистами в активе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕШИЯ САССУОЛО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
Тренер высказался о поражении Медведева от Синнера в 1/4 финала турнира в Шанхае Овечкин, Малкин, Панарин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Столичный дивизион Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
12:27 · Италия. Серия А
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
11:57 · Италия. Серия А
Берарди признался, что хотел перейти в другой клуб из Серии А
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет интерес к Осимхену, а «Галатасарай» надеется его выкупить
09:31 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук назвал любимый момент в карьере
08:33 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» принято решение по Погба
06:57 · Италия. Серия А
Дзамбротта: «Ювентус» скажет своё слово в Лиге чемпионов»
04:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» присматривается к форварду «Наполи»
03:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов поспорить с «Интером» за сына Мальдини слухи
02:54 · Италия. Серия А
​Дешам: «Тео переживает не лучший момент и он это понимает»
02:38 · Италия. Серия А
​Фатих Терим поддержал Паулу Фонсеку
02:25 · Италия. Серия А
​Поль Погба готовится вернуться на поле в товарищеском турнире в Дубаи
02:16 · Италия. Серия А
​Матри возвращается на поле в 40 лет
02:05 · Италия. Серия А
​Стали известны даты проведения Суперкубка Италии
01:50 · Италия. Серия А
​Тотти верит в Спаллетти
00:46 · Италия. Серия А
​Кассано: «Милану» будет трудно попасть в четвёрку по итогам сезона»
00:39 · Италия. Серия А
​Мората рассказал, как сражался с депрессией
09 Октября
22:53 · Италия. Серия А
Агент Тео Эрнандеса: «Мы не ведём переговоров с «Миланом»
22:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» 1 слухи
19:51 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» подтвердили, что ведут переговоры с Погба
17:21 · Италия. Серия А
Кварацхелия раскрыл две футбольные мечты
14:36 · Италия. Серия А
Балотелли ведёт переговоры с клубом Серии А
13:59 · Италия. Серия А
Погба не контактировал с «Марселем»
07:30 · Италия. Серия А
Тотти собрал из Роналду и Месси идеального футболиста 2
07:23 · Италия. Серия А
Игрок «Комо» дисквалифицирован на 10 матчей
07:06 · Англия. Премьер-лига
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
Все новости