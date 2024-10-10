Берарди признался, что хотел перейти в другой клуб из Серии А

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди признался, что в прошлом году хотел перебраться в другой клуб из итальянской Серии А. Напомним, хавбек был очень интересен туринскому «Ювентусу».

«Я хотел присоединиться к Ювентусу в прошлом году, но клубы не достигли соглашения. Я был разочарован, поссорился с клубом, потому что это было правильное время для трансфера», – цитирует Берарди La Gazzetta dello Sport.

30-летний полузащитник в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился одной результативной передачей в одном матче. Прошлую кампанию Берарди закончил с 9 голами и 5 ассистами в активе.