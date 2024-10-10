Алексей Миранчук назвал любимый момент в карьере

Российский хавбек «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о своем любимом моменте в игровой карьере.

«Это момент, когда мы с «Аталантой» стали обладателями трофея. Триумф в Лиге Европы», - передает слова 28-летнего полузащитника пресс-служба «Атланты Юнайтед».

Напомним, что в финале прошлого розыгрыша Лиги Европы «Аталанта» одержала победу над леверкузенским «Байером» со счетом 3:0.

В летнее трансферное окно Алексей покинул итальянскую команду и перебрался в американский коллектив. Срок трудового договора между россиянином и «Атлантой» рассчитан до конца 2027 года.