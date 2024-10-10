В «Ювентусе» принято решение по Погба

Гендиректор туринского «Ювентуса» Маурицио Сканавино поведал о будущем французского полузащитника Поля Погба.

«Ведутся переговоры с представителями Погба. Мы хотим найти решение. Оно уже есть, нужно уладить детали. Погба покинет наш клуб и будет свободным агентом», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что французский футболист выиграл апелляцию по своей дисквалификации. Бан Погба был сокращен с четырех лет до 18 месяцев. Поль может вернуться на поле в марте следующего года. Действующий контракт полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до 2026 года.