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Чемпионат Италии. Серия А

Дзамбротта: «Ювентус» скажет своё слово в Лиге чемпионов»

10 Октября 2024 • 06:57 Комментировать
Ювентус
...
Штутгарт
22.10 22:00

Бывший итальянский футболист Джанлука Дзамбротта верит в успех «Ювентуса» при Тьяго Мотте.

Туринцы занимают третью строчку в таблице Серии А с 13 набранными очками после семи туров. В Лиге чемпионов «бьянконери» выиграли оба стартовых матча общего этапа.

«Ювентус» выбрал молодого тренера, который зарекомендовал себя в «Болонье». У Мотты есть индивидуальность, характер.

Как показали матчи Лиги чемпионов, команда достаточно хороша, хотя в Серии А дела обстоят сложнее. Сейчас мы видим более смелый «Ювентус», чем в предыдущие годы. Они скажут своё слово в Лиге чемпионов», – приводят итальянские СМИ слова Дзамбротты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Джанлука Дзамбротта ещё теги

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