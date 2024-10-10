Дзамбротта: «Ювентус» скажет своё слово в Лиге чемпионов»

Бывший итальянский футболист Джанлука Дзамбротта верит в успех «Ювентуса» при Тьяго Мотте.

Туринцы занимают третью строчку в таблице Серии А с 13 набранными очками после семи туров. В Лиге чемпионов «бьянконери» выиграли оба стартовых матча общего этапа.

«Ювентус» выбрал молодого тренера, который зарекомендовал себя в «Болонье». У Мотты есть индивидуальность, характер.

Как показали матчи Лиги чемпионов, команда достаточно хороша, хотя в Серии А дела обстоят сложнее. Сейчас мы видим более смелый «Ювентус», чем в предыдущие годы. Они скажут своё слово в Лиге чемпионов», – приводят итальянские СМИ слова Дзамбротты.