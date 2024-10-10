«Ювентус» присматривается к форварду «Наполи»

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори – потенциальная трансферная цель «Ювентуса».

24-летний футболист не слишком востребован в системе Антонио Конте – всего два выхода в стартовом составе в нынешнем розыгрыше Серии А. Как информирует журналистка Фабьяна делла Валле, ситуацией может воспользоваться «Ювентус»: Распадори нравится рулевому Тьяго Мотте и спортивному директору Кристиано Джунтоли – оба считают, что игрок подошёл бы «бьянконери». Проблемой могут стать не самые лучшие отношения «старой синьоры» с «Наполи», а также нежелание последних усиливать конкурента.

Трансферная стоимость Джакомо Распадори, по версии Transfermarkt, составляет 25 млн евро.