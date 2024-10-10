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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов поспорить с «Интером» за сына Мальдини слухи

10 Октября 2024 • 03:53 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А.

Как недавно сообщалось, за успехами 22-летнего игрока наблюдает миланский «Интер». По данным журналистки Фабьяны делла Валле, интерес к атакующему хавбеку также проявляет «Ювентус». В туринском клубе высоко оценивают перспективы сына легендарного Паоло Мальдини, а хорошие отношения с «Монцей» могут помочь «старой синьоре» в борьбе конкурентами.

Даниэль Мальдини недавно был впервые вызван в сборную Италии. Воспитанник «россонери» может дебютировать за «скуадру адзурру» уже в сегодняшнем поединке Лиги наций против Бельгии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 млн евро.

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