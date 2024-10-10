​Дешам: «Тео переживает не лучший момент и он это понимает»

Наставник французской сборной Дидье Дешам прокомментировал положение вещей вокруг Тео Эрнандеса, который переживает не лучший момент - он был удалён в игре против «Фиорентины», а другую «красную карточку» ему стремится показать бывшая мимолётная знакомая, обвиняющая футболиста в изнасиловании.

- У Тео выдался сложный первый отрезок сезона. Я обсуждал с ним эту ситуацию. Он, конечно, мог выступить чуть лучше. Тео осознаёт это. Надеюсь, что в сборной он сумеет перезагрузиться, такое часто бывает с игроками, - цитирует слова Дешама pianetamilan.it.

Тео выступает за «Милан» с 2019 года.