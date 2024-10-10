​Фатих Терим поддержал Паулу Фонсеку

Новый наставник «Милана» Паулу Фонсека переживает не самые простые времена, в Италии вновь усиливаются требования его отставки. Вступиться за него решил бывший наставник «Милана» Фатих Терим, который тренировал итальянский клуб в период 2000-2001.

- Он мне очень нравится, как тренер и как личность. Я вижу, что он хочет ставить современный футбол, атакующий футбол, приятный глазу. Он, как и я, спас своё место, обыграв «Интер». Фонсека - джентльмен в своём поведении, - цитирует слова турецкого специалиста итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Фонсека возглавил «Милан» минувшим летом.