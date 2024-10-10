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​Поль Погба готовится вернуться на поле в товарищеском турнире в Дубаи

10 Октября 2024 • 02:25 Комментировать

После известия о том, что срок его дисквалификации сокращён с 48 до 18 месяцев, Поль Погба испытывает прилив оптимизма и готовится вернуться на поле уже в ноябре. Пока, конечно же, не в финальном матче, а в товарищеском турнире «Кингз Кап», который пройдёт в конце ноября в Дубаи.

В нём, помимо Погба, примут участие многие звёзды прошлого - в частности, Майкл Оуэн, Пол Скоулз, Давид Сильва, Эдгар Давидс, Джон Терри и Роберто Карлос.

Напомним, что Погба был уличён в применении допинга почти сразу же после своего возвращения в туринский «Ювентус». В прошлом он выступал также за английский «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба
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