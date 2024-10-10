Итальянский нападающий Алессандро Матри возвращается на поле в 40 лет, он будет выступать в во второй лиге местного любительского чемпионата Ломбардии - самой богатой итальянской провинции. Матри решил защищать цвета клуба «АСД Графиньяна 2013». О неожиданном возвращении нападающего, забившего 92 гола в Серии А, объявил сам клуб.

Игрок, в прошлом поигравший за такие клубы, как «Милан» и туринский «Ювентус», закончил карьеру в 2020 году после не очень удачных выступлений за «Брешию». В период с 2011 по 2015 год он сыграл семь матчей за сборную Италии, забив в её составе один гол.