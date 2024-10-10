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Чемпионат Италии. Серия А

​Стали известны даты проведения Суперкубка Италии

10 Октября 2024 • 02:05 Комментировать

Лига Серии А определила даты проведения Суперкубка Италии - турнира, который состоит из полуфиналов и финала. Он по традиции пройдёт на Ближнем востоке - в Саудовской Аравии. Первыми между собой сыграют «Интер» и «Аталанта», это случится второго января. На следующий день между собой сыграют «Милан» и туринский «Ювентус».

Наконец, финальный матч состоится шестого января на стадионе Kingdom Arena, считающемся самым продвинутым на всём Ближнем Востоке, включая северную, арабскую часть Африки. Напомним, что действующим обладателем этого трофея является миланский «Интер».  


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