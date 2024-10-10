​Тотти верит в Спаллетти

Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти верит в наставника итальянской национальной команды Лучано Спаллетти, с которым ему, разумеется, доводилось работать в бытность свою футболистом. По мнению Тотти, Спаллетти может привести сборную Италии к большим успехам.

- Я верю в итальянскую сборную сегодня, потому что Спаллетти - отличный тренер, а у команды много многообещающих молодых игроков, - цитирует слова Тотти derbyderbyderby.it.

Однако на минувшем летнем чемпионате Европы сборная Италии выбыла из борьбы уже в 1\8 финала, проиграв швейцарской сборной.