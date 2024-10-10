​Кассано: «Милану» будет трудно попасть в четвёрку по итогам сезона»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано скептически относится к перспективам «Милана» в текущем сезоне, особенно после того, как команда Паулу Фонсеки в очередной раз проиграла, на сей раз «Фиорентине». Он считает, что команде будет трудно попасть в зону, которая даёт право выступать в Лиге чемпионов.

- «Милану» будет трудно попасть в четвёрку лучших. Фонсека пришёл с речами о Скудетто, памятуя о втором месте в прошлом сезоне. Но клуб купил слабых игроков, кроме Мораты, там никого больше, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Удинезе».