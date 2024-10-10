​Мората рассказал, как сражался с депрессией

Испанский нападающий Альваро Мората познал минувшим летом моменты величайшего триумфа, став чемпионом Европы в составе «Фурии Рохи». Но были в его жизни и обратные ситуации - так, Мората рассказал журналистам о том, как справлялся с депрессией.

- Когда у тебя в жизни сложные моменты, такие, как депрессия или паническая атака, неважно, сколько ты работаешь или что у тебя в голове - внутри словно поселяется человек, с которым ты должен сражаться день и ночь, - цитирует слова Мораты derbyderbyderby.it.

Напомним, что Альваро Мората с минувшего лета выступает за итальянский «Милан».