Агент Тео Эрнандеса: «Мы не ведём переговоров с «Миланом»

Агент Тео Эрнандеса признался, что не обсуждает с «Миланом» продление контракта своего клиента.

Текущий договор француза с «россонери» истекает в 2026 году. Как неоднократно сообщали итальянские СМИ, клуб заинтересован в продлении соглашения.

«Мы не ведём переговоров по новому контракту с «Миланом». Мы не связывались с июня.

Мы дали знать руководству «Милана», что Тео счастлив в клубе, но с тех пор мы не получали никаких звонков или предложений», – приводит журналист Фабрицио Романо слова агента Эрнандеса, также опровергнувшего информацию о том, что игрок запрашивает зарплату в размере 8 млн евро в год.

Если верить слухам, за ситуацией с Тео Эрнандесом следит «Ювентус».