Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» слухи

09 Октября 2024 • 22:24 Комментировать
Милан
...
Удинезе
19.10 19:00

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как известно, руководство «россонери» работает над продлением контракта француза. По информации Calciomercato, если в ближайшие несколько месяцев 27-летний футболист не даст добро на новый договор с «Миланом», «Ювентус» попробует переманить его в свои ряды. Действующее соглашение латераля рассчитано до середины 2026 года.

Тео Эрнанадес выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.

Недавно Эрнандес заявлял, что счастлив в своём клубе, отвечая на вопрос о будущем.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Тео Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

09 Октября
22:24
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана»
08 Октября
20:47
Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку» 1
11:07
Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»
07 Октября
10:33
«Милан» уверен, что сможет продлить контракт с Меньяном
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Гвардиола согласовал с «Манчестер Сити» свой уход в 2025 году Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
09 Октября
22:53 · Италия. Серия А
Агент Тео Эрнандеса: «Мы не ведём переговоров с «Миланом»
22:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» слухи
19:51 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» подтвердили, что ведут переговоры с Погба
17:21 · Италия. Серия А
Кварацхелия раскрыл две футбольные мечты
14:36 · Италия. Серия А
Балотелли ведёт переговоры с клубом Серии А
13:59 · Италия. Серия А
Погба не контактировал с «Марселем»
07:30 · Италия. Серия А
Тотти собрал из Роналду и Месси идеального футболиста 2
07:23 · Италия. Серия А
Игрок «Комо» дисквалифицирован на 10 матчей
07:06 · Англия. Премьер-лига
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
05:56 · Италия. Серия А
Сын Мальдини может оказаться в «Интере»
03:21 · Италия. Серия А
​Кассано: «Фонсека сам подрывает к себе доверие»
03:14 · Италия. Серия А
Тео Эрнандеса дисквалифицировали на два матча
03:09 · Италия. Серия А
​Кассано: «Фурлани ничего не понимает в футболе»
02:42 · Италия. Серия А
​Президент «Лацио» вызвался помочь оставшемуся без работы жителю Рима
02:37 · Италия. Серия А
Тео Эрнандесу предстоит суд - его обвиняют в изнасиловании 1
02:32 · Италия. Серия Б
​Строппа уволен из «Кремонезе»
02:22 · Италия. Серия А
​Кассано уничтожает «Милан»: «Фиорентина» выиграла тактически» 1
02:17 · Англия. Премьер-лига
​Лофтус-Чик может покинуть «Милан»
08 Октября
20:47 · Италия. Серия А
Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку» 1 эксклюзив
17:49 · Россия. Премьер-лига
Игнатович: «Погба в последнюю очередь будет рассматривать приезд в РПЛ»
13:31 · Италия. Серия А
В «Милане» нашли виновных в плохих результатах 1
12:58 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» Бремер был прооперирован
12:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит новый контракт для Гатти
11:47 · Италия. Серия А
Реакция Дешама на сокращение дисквалификации Погба
11:07 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»
Все новости