«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес попал в сферу интересов «Ювентуса».

Как известно, руководство «россонери» работает над продлением контракта француза. По информации Calciomercato, если в ближайшие несколько месяцев 27-летний футболист не даст добро на новый договор с «Миланом», «Ювентус» попробует переманить его в свои ряды. Действующее соглашение латераля рассчитано до середины 2026 года.

Тео Эрнанадес выступает за «Милан» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.

Недавно Эрнандес заявлял, что счастлив в своём клубе, отвечая на вопрос о будущем.