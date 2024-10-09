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В «Ювентусе» подтвердили, что ведут переговоры с Погба

09 Октября 2024 • 19:51 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

ситуации с полузащитником команда Полем Погба.

— Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Погба и его командой. Мы хотим найти лучшее решение, — приводит слова Сканавино журналист Фабрицио Романо.

Романо отметил, что, на самом деле, решение уже известно, осталось только согласовать условия расторжения договора.

Напомним, Погба выступает за «Ювентус» с 2022 года. За это время он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

На данный момент 31-лений француз продолжает отбывать дисквалификацию из-за допинга.

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