Кварацхелия раскрыл две футбольные мечты

Атакующий полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о своей футбольной мечте.

«Я мечтаю сыграть за сборную Грузии на чемпионате мира. Также хочу взять со своим клубом Лигу чемпионов. Очень хочу воплотить это в реальность», - передает слова вингера пресс-служба ФИФА.

Напомним, что на недавнем чемпионате Европы Кварацхелия в составе сборной Грузии добрался до 1/8 финала.

Срок действующего трудового соглашения 23-летнего полузащитника с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.