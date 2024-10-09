Балотелли ведёт переговоры с клубом Серии А

Нападающий Марио Балотелли в обозримом будущем может возобновить футбольную карьеру. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Альфредо Педулла, Балотелли продолжает переговоры с «Дженоа».

Кроме того, интерес к 34-летнему Балотелли проявляет «Торино», но «быки» находятся «на заднем плане».

Отметим, что Марио Балотелли находится без клубной прописки с лета после ухода из турецкого «Адана Демирспор». Нападающий поиграл за многие клубы, в том числе за «Интер», «Милан» и «Манчестер Сити».

На текущий момент «Дженоа» располагается на 18-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.