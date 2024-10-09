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Погба не контактировал с «Марселем»

09 Октября 2024 • 13:59 Комментировать

Полузащитник Поль Погба добился успеха в Спортивном арбитражном суде – его дисквалификация за допинг была сокращена с четырёх до полутора лет. Было установлено, что приём Погба запрещённого препарата был ненамеренным. Футболист принимал добавку, которую ему приписал врач в США.

Поговаривают, что «Ювентус» все равно расторгнет контакт с Погба, и это устраивает самого футболиста. Слухи стали связывать Поля с переговорами с «Марселем».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Мохамеда Тубаша, на самом деле Погба не вёл никаких переговоров с «Марселем», и сейчас нет ничего, что связывало бы 31-летнего игрока с провансальским клубом.

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