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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти собрал из Роналду и Месси идеального футболиста

09 Октября 2024 • 07:30 Комментировать (1)

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти собрал идеального футболиста, взяв по одному навыку у других игроков.

«У него должна быть правая нога Роналду, левая – Диего Марадоны. Игра на втором этаже Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Месси. Физические данные и видение поля Беллингема», - передает слова Тотти портал Goal.com.

Напомним, что Франческо всю свою карьеру провел в составе римского коллектива. В общей сложности нападающий провел в составе итальянской команды 783 встречи, записав на свой счет 307 забитых мячей и 209 голевых передач. В составе сборной Италии «Император» провел 58 поединков и забил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Франческо Тотти ещё теги
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ингерман
09 Октября 2024 в 07:50
ай а чё роналдо так быстра бегал.. )))
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