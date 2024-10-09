Тотти собрал из Роналду и Месси идеального футболиста

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти собрал идеального футболиста, взяв по одному навыку у других игроков.

«У него должна быть правая нога Роналду, левая – Диего Марадоны. Игра на втором этаже Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Месси. Физические данные и видение поля Беллингема», - передает слова Тотти портал Goal.com.

Напомним, что Франческо всю свою карьеру провел в составе римского коллектива. В общей сложности нападающий провел в составе итальянской команды 783 встречи, записав на свой счет 307 забитых мячей и 209 голевых передач. В составе сборной Италии «Император» провел 58 поединков и забил девять мячей.