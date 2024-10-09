Игрок «Комо» дисквалифицирован на 10 матчей

Защитник Марко Курто, выступающий за «Комо», получил длительную дисквалификация за расистские высказывания в адрес соперника во время товарищеского матча с «Вулверхэмптоном». Встреча прошла минувшим летом.

Согласно сведениям телеканала ESPN, итальянского футболиста отстранил на десять игр. Курто выступает за «Комо» на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит клубу «Чезена».

После семи туров чемпионата Италии «Комо» набрал восемь баллов и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет против «Пармы» на своем поле. Встреча состоится 19 октября.