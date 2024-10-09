Сын Мальдини может оказаться в «Интере»

Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини попал в сферу интересов миланского «Интера».

Воспитанник «Милана» и сын легенды «россонери» Паоло Мальдини показывает убедительную игру в текущем сезоне, чем уже привлёк внимание рулевого сборной Италии Лучано Спаллетти. Как информирует журналиста Паскуале Гуарро, «Интер» действительно проявляет интерес к 22-летнему атакующему хавбеку, однако конкретики в настоящий момент нет, переговоры пока не планируются.

Даниэль Мальдини перебрался из «Милана» в «Монцу» прошедшим летом в качестве свободного агента. В семи матчах нынешнего розыгрыша Серии А игрок по разу отметился голом и результативным пасом.