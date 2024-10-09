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Чемпионат Италии. Серия А

​Кассано: «Фонсека сам подрывает к себе доверие»

09 Октября 2024 • 03:21 Комментировать
Фиорентина
2:1
Милан

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался по поводу проблемы с исполнением пенальти, вскрывшейся в «Милане» во время матча с «Фиорентиной». Оказывается, игроки команды ослушались своего тренера, который назначил Кристиана Пулишича пенальтистом команды, но в итоге били с точки совсем другие игроки. Кассано считает, что Фонсека тем самым сам  подрывает свой авторитет:

- Я бы на его месте не стал говорить во всеуслышание на пресс-конференции, что он назначил Пулишича пенальтистом, но его ослушались. Он сам подрывает свой авторитет, - цитирует слоува Кассано pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Паулу Фонсека Кристиан Пулишич ещё теги

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