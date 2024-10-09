Тео Эрнандеса дисквалифицировали на два матча

Французский защитник Тео Эрнандес получил красную карточку уже после окончания матча против «Фиорентины», в котором его команда проиграла со счётом 1:2. Так как удаление Тео имело очевидный дисциплинарный характер, то и наказали его строже, чем игроков, схлопотавших красные карточки в игровых ситуациях. «Милан» лишился своего защитника на следующие два матча итальянского чемпионата.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Удинезе».Напомним, что Тео Эрнандес выступает за свой нынешний клуб с 2019 года. Ранее он успел поиграть в мадридском «Реале».