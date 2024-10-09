​Кассано: «Фурлани ничего не понимает в футболе»

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано за словом в карман не лезет, он получает неподдельное наслаждение от очередной порции критики в ту или иную сторону. В этот раз досталось «Милану», который Кассано видит в очевидно кризисном состоянии.

- В Италии столько глупости... Фонсеку хотели уволить перед дерби, затем он вдруг стал гением, а сейчас его снова пинают. Но проблемы носят глубинный характер. Фурлани ничего не понимает в футболе. Он не может помочь Фонсеке, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Удинезе».