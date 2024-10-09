​Президент «Лацио» вызвался помочь оставшемуся без работы жителю Рима

Недавно всю Италию растрогала история 60-летнего мужчины, который остался без работы вследствие сокращения, но не отчаялся, а стал стучаться буквально во все двери лучших домов Рима в поисках новой работы. «Я не кушал уже три дня», цитирует подробности его злоключений итальянское издание Il Messaggero.

В итоге история дошла до ушей босса «Лацио» Клаудио Лотито и его супруги Кристины. Сердобольная женщина вызвалась помочь нуждающемуся и уговорила своего супруга не оставаться в стороне.

«Я готов на всё, даже на смену клуба, потому что всю жизнь болел за «Ювентус», объявил своим новым меценатам человек, нуждающийся в помощи.