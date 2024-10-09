Тео Эрнандесу предстоит суд - его обвиняют в изнасиловании

Неприятности Тео Эрнандеса продолжаются - вслед за удалением в матче против «Фиорентины» ему предстоит суд по обвинению в изнасиловании. Истец - известная в Испании модель Луиза Кремлева, а сам эпизод, собственно, имел место в 2017 году - когда игрок выступал за мадридский «Реал».

По словам модели, Тео надругался над ней в своём Porsche Cayenne после веселухи в ночном клубе, а удовлетворив свою похоть, выбросил девушку из машины. Сам он не отрицает связи с пострадавшей, но уверяет, что близость имела место вследствие её согласия на интим. И 28 октября им предстоит выяснить всё это в суде.