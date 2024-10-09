​Кассано уничтожает «Милан»: «Фиорентина» выиграла тактически»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано прокомментировал очередную неудачу «Милана», гранд проиграл в седьмом туре Серии А «Фиорентине». По мнению Кассано, «фиалки» переиграли команду Паулу Фонсеки прежде всего тактически.

- «Фиорентина» играла лучше, она создала больше. В отличие от «Милана», она смотрелась на поле как одна команда, они проходили редуты «Милана» буквально одним-двумя пасами. Палладино обыграл «Милан» тактически, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть дома с «Удинезе».