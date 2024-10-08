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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку» эксклюзив

08 Октября 2024 • 20:47 Комментировать
Милан
...
Удинезе
19.10 19:00

Известный итальянский агент Леонардо Сеччи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном увольнении главного тренера «Милана» Паулу Фонсеки.

— Нет, я абсолютно не думаю, что «Милану» следует увольнять Паулу Фонсеку. Он отлично справляется со своей работой и закладывает техническую основу для нового проекта. Реализация пенальти не может изменить мнение о его работе. Необходимо смотреть шире, — сказал Сеччи.

Фонсека возглавляет «Милан» с лета текущего года. После семи туров «россонери» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков.

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Милан Паулу Фонсека Леонардо Сеччи ещё теги

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