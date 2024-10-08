Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку»

Известный итальянский агент Леонардо Сеччи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном увольнении главного тренера «Милана» Паулу Фонсеки.

— Нет, я абсолютно не думаю, что «Милану» следует увольнять Паулу Фонсеку. Он отлично справляется со своей работой и закладывает техническую основу для нового проекта. Реализация пенальти не может изменить мнение о его работе. Необходимо смотреть шире, — сказал Сеччи.

Фонсека возглавляет «Милан» с лета текущего года. После семи туров «россонери» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков.