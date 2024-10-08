В «Милане» нашли виновных в плохих результатах

«Милан» не радует болельщиков результатами. На минувших выходных команда Паулу Фонсеки проиграла в гостях у «Фиорентины» со счётом 1:2. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководители «россонери» раздражены отношением футболистов к делу. При этом боссы поддерживают Паулу Фонсеку – португальский тренер пока не будет уволен.

На текущий момент «Милан» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В семи турах команда Паулу Фонсеки смогла набрать 11 очков (три победы, две ничьи, два поражения).

Следующий матч «Милан» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Удинезе» на своём поле.