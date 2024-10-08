Защитник «Ювентуса» Бремер был прооперирован

Во вторник утром защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер перенёс хирургическое вмешательство после травмы передней крестообразной связки левого колена. Операция проходила в Лионе и завершилась успешно.

В ближайшие несколько дней Бремер приступит к процессу реабилитации. Ясно, что в сезоне 2024/2025 бразилец за «Ювентус» больше не сыграет. Травму Бремер получил в недавней игре Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Тьяго Мотты отстаёт на три зачётных балла (13 против 16).